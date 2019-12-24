В Кремле прокомментировали возможную отмену НДФЛ для малоимущих

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что у Кремля пока нет позиции в отношении предложения сенатора Валентины Матвиенко, которая предложила освободить от НДФЛ лиц, получающих зарплату на уровне МРОТ.

«Нет, пока никакой позиции нет», - ответил Песков на вопрос, если ли в Кремле четкое мнение по данной инициативе.

По словам представителя российского лидера, данный вопрос неоднократно поднимался в ходе экспертных дискуссий, но конкретной позиции «в Кремле нет», пишет ТАСС.

«По всей видимости, это потребует межведомственного согласования и проработки на экспертном уровне», - добавил Песков.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих. В ноябре российский премьер Дмитрий Медведев также говорил о том, что правительство прорабатывает идею отмены налога для физических лиц для россиян с низкими доходами. А министр экономического развития Максим Орешкин подчеркнул, что отмена данного налога для малоимущих семей даже принесет пользу экономике страны.