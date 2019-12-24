В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте будет бесплатным

Платить за проезд в общественном транспорте Москвы жителям и гостям столицы не придется с 20.00 31 декабря до 06.00 первого января. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Метро, МЦК, а также ночные и наиболее востребованные маршруты наземного транспорта будут работать на протяжении всей новогодней ночи. Пассажирам будет предоставлено 175 маршрутов, в том числе 61 маршрут - круглосуточно, 101 маршрут - до 03.30 часов и 13 регулярных ночных маршрутов.

С 1 по 8 января парковки на улицах города тоже будут бесплатные, а парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам, сообщил градоначальник.