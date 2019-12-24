Шойгу рассказал об антироссийской инициативе США «четыре по тридцать»

Военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет почти семисот пятидесяти миллиардов долларов. Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу США "четыре по тридцать". Предполагается в тридцатисуточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей. На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному - 76%, по морскому - 93%», - сказал Шойгу.

Министр отметил, что, по оценке российского военного ведомства, данная концепция может быть полностью реализована к 2022 году. При этом готовность самолетов-носителей к применению ядерного оружия планируется сократить с 10 суток до 24 часов.

Шойгу также заявил, что в Прибалтике развернуты американские РЛС ПВО по обнаружению воздушных целей, которые позволяют контролировать воздушное пространство РФ на глубину до 450 километров.

При этом НАТО проводит в Европе до сорока крупных учений антироссийской направленности.