В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями, сообщает НТВ. За 20 миллионов рублей потенциальный покупатель станет обладателем животноводческого комплекса и 45 домов.

После того, как объявление о продаже Васильевки появилось на крупном интернет-сервисе, жители забеспокоились. По их словам, «история запутанная»: село попало в частные руки во времена Горбачева, когда выделились деньги на возрождение умирающей деревни. Подрядчиком выступил минусинский строительный комбинат, а его руководитель стал «хозяином».

«Даже не стеснялся говорить: вы должны у меня работать, у вас на палец соли должно на рубашке выступать. А я не вытерпел и сказал: "Мы у вас в батраках?"» - рассказывает Николай Земцев, житель села Васильевка.

По информации телеканала, предприниматель проигнорировал изменения в Земельном кодексе 90-х годов. А значит, по закону ему теперь не могут принадлежать ни лес, ни дороги, ни линии электропередач, тем более - населенный пункт. Поэтому продавать ему нечего, считают в районной администрации.