Самолет без крыльев застрял под мостом: видео

В Индии грузовой автомобиль с заброшенным самолетом застрял под мостом. Случившееся очевидцы сняли на видео.

Запись была опубликована в Twitter в аккаунте The Times of India. На кадрах видно, что транспортное средство, которое перевозило корпус летательного аппарата без хвостовой части и крыльев, застряло между дорогой и эстакадой.

Инцидент произошел 23 декабря в штате Западная Бенгалия на трассе неподалеку от города Дургапур. По информации издания, воздушное судно «Почты Индии», предположительно, введенное в эксплуатацию в 2007-м, на рейсах не используется с 2018 года.