«Я буду голосовать за»: Матвиенко о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила свое мнение по поводу объявления 31 декабря выходным днем. Возможность провести последний день уходящего года не на работе представится россиянам только со следующего года, так как в 2019 государство не успело решить этот вопрос.

«Надо на законодательном уровне принять такое решение, но уже на следующий год, в этом мы не успевали, сделать 31 декабря выходным днем, но посмотреть за счет каких праздничных дней», - высказалась Матвиенко на пресс-конференции.

По ее словам, люди в этот день уже реально не работают, и для большинства россиян он становится «полурабочим». Она отметила, что многие бизнес-структуры объявили 31 декабря в этом году выходным днем, либо перенесли его, сделав предыдущую субботу рабочей.

Поэтому, спикер Совета Федерации предложила пересмотреть выходные дни, например, «где-то сократить», чтобы не увеличивать общее количество выходных дней в году.