Аномальное тепло растопило крупнейший в Европе каток на ВДНХ

На катке ВДНХ в Москве тает лед. Из-за декабрьского тепла покрытие превращается в лужу. «Звезда» публикует видео с катка: на нем видно, что местами на поверхности образовались глубокие лужи. Несмотря на это, любители зимних забав продолжают кататься на коньках.

Самый большой каток в Европе на ВДНХ открылся 22 ноября. Протяженность искусственного ледяного покрытия составляет 1,6 километра, его площадь - 20,5 тысячи квадратных метров.

23 декабря температура воздуха в столице достигла рекорда за 140-летнюю историю наблюдений за погодой.

На базовой метеостанции на ВДНХ столбики термометров к 20.00 по московскому времени поднялись до 6,2 градуса тепла. Это на 0,3 градуса больше прежнего рекорда, установленного 23 декабря 2015 года.

Это уже третий температурный рекорд с начала зимы. В целом, по данным синоптиков, с начала декабря средняя температура превышает норму на 6,5 градусов, а с начала года - на 2,7 градуса.