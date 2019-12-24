Матвиенко предложила давать квартиры многодетным бесплатно

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что государство должно предоставлять квартиры многодетным семьям бесплатно или на условиях льготного ипотечного кредитования.

«Я считаю, что многодетным семьям государство должно давать квартиры либо бесплатно, либо совсем на льготных условиях ипотеки», - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии СФ.

Матвиенко вспомнила о своей работе губернатора Санкт-Петербурга: многодетная семья получала квартиру бесплатно от города в течение года ожидания в очереди.

Спикер Совфеда добавила, что такая «важная мера» будет «серьезной мотивацией» для многодетной семьи.

«Нужно сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что с жильем им точно государство поможет и поддержит, потому что это ключевая вещь для любой семьи», - заключила спикер Совфеда.

Матвиенко отметила, что шаги в этом направлении уже выполняются. Например, принят закон, согласно которому многодетная семья при рождении третьего ребенка и далее может получить компенсацию части ипотеки в размере 450 тысяч рублей.