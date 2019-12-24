На Кубани вторая за неделю коммунальная авария: без воды остались 160 тысяч человек

Вторая за неделю авария на Троицком групповом водоводе оставила без воды 160 тысяч человек в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе, свыше 6400 жилых домов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«По состоянию на 07.00 по московскому времени место прорыва обнаружено, проводятся земляные работы», - говорится в сообщении.

Для подвоза воды населению организовано 39 автоцистерн, установлены места раздачи воды. В МО Крымский район организовали оперативный штаб по ликвидации аварии. Для уточнения обстановки на место была отправлена оперативная группа Крымского пожарно-спасательного гарнизона. В ГУ МЧС по региону развернули оперативный штаб. Для того, чтобы устранить аварию, привлекли 64 человека и 29 единиц техники.

В минувшее воскресенье аналогичные последствия повлек порыв магистрального водовода в Крымском районе возле хутора Новотроицкий. Несколько школ и детсадов Крымска из-за аварии на Троицком водоводе в понедельник не работали. Аварию устранили к полудню 23 декабря.