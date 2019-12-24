Состояние Галины Волчек стабилизировалось

«Хотим, чтобы в Донбассе был мир» - Настя и Маша, 6 лет и 2 года

Также уточняется, что госпитализация 86-летней Волчек в одну из клиник Москвы произошла в связи с легочным заболеванием, а не из-за проблем с сердцем, как сообщалось ранее в СМИ .

«Врачи сообщают, что состояние Галины Борисовны стабилизировалось. Мы очень надеемся, что она скоро пойдет на поправку и приступит к работе», - говорится в заявлении на сайте театра.

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