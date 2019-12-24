Состояние Галины Волчек стабилизировалось
Об этом сообщили на официальном сайте московского театра «Современник».
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Состояние художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек было стабилизировано.
«Врачи сообщают, что состояние Галины Борисовны стабилизировалось. Мы очень надеемся, что она скоро пойдет на поправку и приступит к работе», - говорится в заявлении на сайте театра.
Также уточняется, что госпитализация 86-летней Волчек в одну из клиник Москвы произошла в связи с легочным заболеванием, а не из-за проблем с сердцем, как сообщалось ранее в СМИ.