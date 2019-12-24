Матвиенко: «Северный поток - 2» будет обязательно завершен

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что проект газопровода «Северный поток - 2» будет обязательно завершен, несмотря на санкции США.

«Проект обеспечивает энергостабильность для Европы и является альтернативным способом доставки углеводородов. Безусловно, он будет завершен и введен в эксплуатацию. Но осадочек-то останется», - сказала она на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2019 года.

Она добавила, что в связи с этим Европа «уже не может так бездумно доверять своему партнеру США во взаимоотношениях, и не только в этой сфере».

Американские санкции в отношении газопровода «Северный поток - 2» она назвала «апофеозом абсурда» и экономической войной. По ее словам, российские ведомства прорабатывают ответные меры.

«У нас достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы справиться с этими санкциями», - подчеркнула спикер.

Председатель правительства Дмитрий Медведев имеет аналогичное мнение на этот счет. Премьер-министр также уверен, что строительство будет завершено, даже если на это понадобится чуть больше времени.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря ввел санкции против европейских компаний, прокладывающих трубы для «Северного потока - 2». Швейцарский морской подрядчик Allseas уже приостановил работу.