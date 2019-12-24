Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею об отмене НДФЛ для малоимущей категории граждан.

«Я сторонник того, чтобы доход на налоги физических лиц отменить для граждан, получающих маленькую зарплату», - заявила она на пресс-конференции по итогам осенней сессии палаты.

По ее словам, пока не существует критерия отмены 13-процентного налога на доход. Матвиенко предложила отталкиваться от показателя МРОТ.

«Те, кто получает зарплату на уровне МРОТа, не должен с этой небольшой зарплаты платить налог на доходы физических лиц. Это нужно обсуждать и считать, поскольку это будут большие выпадающие доходы», - заявила Матвиенко.

Также она напомнила, что недавно уровень МРОТ в России был повышен на 850 рублей – до 12 130 рублей в месяц.

В Правительстве к данной инициативе отнеслись неоднозначно.

Суть освобождения малоимущих граждан от НДФЛ заключается в противоречии: работодатель не может платить сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда, а после вычета 13 процентов, сумма становится ниже прожиточного минимума.