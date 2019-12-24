В правительстве объяснили отмену «площадки» в экзамене на права

В правительстве объяснили отмену экзамена «площадка» для получения водительских прав тем, что он имитировал ощущение управления машиной.

«Как показывает практика, данные упражнения (на площадке - прим. ред.) лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения», - говорится на сайте кабинета министров.

В связи с этим с 1 октября следующего года «площадка» будет отменена, а практический экзамен в условиях дорожного движения дополнят проверкой ключевых навыков и умений, которые проверялись ранее на данном этапе.

Отмечается, что для исключения допуска к вождению слабоподготовленного кандидата и обеспечения безопасности первоначальные навыки управления автотранспортом будут проверяться в начале экзамена перед выездом на дорогу на закрытых площадках, автодромах, территориях с твердым покрытием, которые ограничены для движения пешеходов и прочих транспортных средств, на участках дорог с малоинтенсивным движением и тупиковых участках.

Напомним, в начале декабря в ГИБДД рассказали, что в 2020 году собираются исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках для категорий B, C и D.

Как сообщили в Госдуме, у «площадки» нет большого значения, как у реальной ситуации на дороге.

Замглавы ГИБДД Олег Понарьин, в свою очередь, заявил, что этап «площадка» при сдаче экзамена на получение прав дублирует экзамен в автошколе, а также тратит много времени сотрудников ГИБДД, поэтому его оставлять нецелесообразно.