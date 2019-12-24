Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В правительстве объяснили отмену «площадки» в экзамене на права

Александра Арсентьева
12:54 24.12.2019
С 1 октября следующего года «площадка» будет отменена, а практический экзамен в условиях дорожного движения дополнят проверкой ключевых навыков и умений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

В правительстве объяснили отмену экзамена «площадка» для получения водительских прав тем, что он имитировал ощущение управления машиной.

«Как показывает практика, данные упражнения (на площадке - прим. ред.) лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального дорожного движения», - говорится на сайте кабинета министров.

В связи с этим с 1 октября следующего года «площадка» будет отменена, а практический экзамен в условиях дорожного движения дополнят проверкой ключевых навыков и умений, которые проверялись ранее на данном этапе.

Отмечается, что для исключения допуска к вождению слабоподготовленного кандидата и обеспечения безопасности первоначальные навыки управления автотранспортом будут проверяться в начале экзамена перед выездом на дорогу на закрытых площадках, автодромах, территориях с твердым покрытием, которые ограничены для движения пешеходов и прочих транспортных средств, на участках дорог с малоинтенсивным движением и тупиковых участках.

Напомним, в начале декабря в ГИБДД рассказали, что в 2020 году собираются исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках для категорий B, C и D.

Как сообщили в Госдуме, у «площадки» нет большого значения, как у реальной ситуации на дороге.

Замглавы ГИБДД Олег Понарьин, в свою очередь, заявил, что этап «площадка» при сдаче экзамена на получение прав дублирует экзамен в автошколе, а также тратит много времени сотрудников ГИБДД, поэтому его оставлять нецелесообразно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.12.2019, 16:45
Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве
Дата24.12.2019, 11:51
Наведение переправ: кадры учений военных инженеров в Ростовской области
Дата24.12.2019, 14:00
ОКР сделает все, чтобы спортсмены выступали под российским флагом
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата24.12.2019, 13:22
Военная полиция ВВО получила новейшие бронеавтомобили «Тигр-М»
Дата18.12.2019, 14:57
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:13 В стране и мире
Видео
«Я буду голосовать за»: Матвиенко о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем
14:11 В стране и мире
Видео
Аномальное тепло растопило крупнейший в Европе каток на ВДНХ
14:04 В стране и мире
«Дедушка Мороз, подари мне большую куклу» - Алина, 4 года
14:02 В стране и мире
«Хотим, чтобы в Донбассе был мир» - Настя и Маша, 6 лет и 2 года
14:01 В стране и мире
«Хочу Power Bank и побольше сладостей» - Игорь, 15 лет
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Что это вы здесь делаете?»: экс-депутат Рады рассказал, как проверял защищенность Крымского моста
Телескоп Hubble снял «летающую тарелку» в созвездии Mensa
Звездные коллеги поддержали Кудрявцеву после экстренной операции
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Борис Джонсон заявил, что ошибался по поводу России
Видео
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.