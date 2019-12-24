Семенович поддержала Кудрявцеву после экстренной операции

Анна Семенович считает очень смелым и правильным поступком откровенное признание подруги Леры Кудрявцевой в Instagram.

Опубликованный пост важен для каждой женщины, а в особенности для тех, кто ставил импланты 10-15 лет назад, так как «они были как первопроходцы», сказала певица «Звезде».

Она не исключает, что тогда могли быть использованы некачественные материалы, так как данная процедура еще не была востребована.

«То, что она всех призывает пойти проверить состояние своего здоровья - это очень важно! Также и я призываю раз в полгода обязательно ходить женщинам к маммологу», - отметила Семенович.

Накануне Кудрявцевой провели экстренную операцию по удалению лопнувшего импланта из груди и иссечения силикона из тканей, после чего она поделилась своей неудачной историей и призвала девушек отказаться от пластических операций.