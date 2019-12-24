Полицейских в Татарстане уволили после учений со школьниками

Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, принял решение дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия - уволить. Об этом он заявил на правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

«Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии и непосредственных организаторов этой акции уволить», - приводит слова Колокольцева РИА Новости.

В иерархии дисциплинарных взысканий МВД России предупреждение о неполном служебном соответствии является промежуточным звеном между строгим выговором и понижением в должности. В теории оно может помешать карьерному росту.

Напомним, в прошлую пятницу к учениям полицейских Тукаевского района привлекли девятиклассников в качестве массовки. Несмотря на то, что полиция учения с руководством школы это согласовала, после резонанса МВД Татарстана проводило служебную проверку.

В МВД Татарстана заявили, что школьники принимали участие в учениях только в качестве статистов, к ним не применяли силу, а перед началом школьников проинструктировали о мерах безопасности.

Сразу после разгоревшегося скандала в МВД Татарстана отмежевались от непосредственных организаторов учений, которые, по информации Министерства, не были согласованы республиканским ведомством «в установленном порядке».