«Нафтогаз» заявил о «большом риске» в соглашении по транзиту газа

Украина подвергается серьезному риску, отказываясь от новых исков против России по газу. Такую позицию высказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Если потом транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла», - пояснил он в интервью Hromadske.

Витренко добавил, что сейчас украинская сторона работает над системой договоров, благодаря которой риск удастся свести к минимуму.

Напомним, стороны заключили новый договор на пять лет - с 2020 по 2024 год. Объем газа через территорию Украины в следующем году составит 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 – 40 миллиардов кубометров.