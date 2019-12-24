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«Нафтогаз» заявил о «большом риске» в соглашении по транзиту газа

Дарья Михалина
01:05 24.12.2019
Исполнительный директор компании допустил невыполнение обещаний Россией по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
«Нафтогаз» заявил о «большом риске» в соглашении по транзиту газа
© Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS.com , Globallookpress

Украина подвергается серьезному риску, отказываясь от новых исков против России по газу. Такую позицию высказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Если потом транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла», - пояснил он в интервью Hromadske.

Витренко добавил, что сейчас украинская сторона работает над системой договоров, благодаря которой риск удастся свести к минимуму.

Напомним, стороны заключили новый договор на пять лет - с 2020 по 2024 год. Объем газа через территорию Украины в следующем году составит 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 – 40 миллиардов кубометров.

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