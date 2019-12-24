Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

В преддверии Нового года россиянам впервые покажут отреставрированную версию фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Лента будет транслироваться по телевидению в Full HD. Так, общие планы и детали станут более четкими и яркими. Дата и время показа фильма станет известна в ближайшее время, приводит РБК сообщение пресс-службы канала «Россия».

«Ирония судьбы, или С легким паром!» - это история о московском враче Жене Лукашине, который случайно оказался в Ленинграде, где встретил учительницу Надю.

Впервые культовую новогоднюю комедию показали 1 января 1976 года. С тех пор ее традиционно демонстрируют накануне новогодней ночи.