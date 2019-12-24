Звездные коллеги поддержали Кудрявцеву после экстренной операции

Новость об экстренной операции по изъятию имплантов Леры Кудрявцевой повергла в шок не только ее поклонников, но и звездных коллег. Под признательным постом телеведущей в Instagram, в котором она рассказывает о своем неудачном опыте, друзья и знакомые выразили слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.

ann_semenovich: Дорогая моя, ты очень в хороших руках и мы тебя любим любую. Я с тобой, моя девочка.

rudovanata: Все будет хорошо. А твоя красота явно не в имплантах.

nataliapodolskaya: Девочка наша…поправляйся! Мы тебя все очень любим любой!

maxgalkinru: Лера, здоровья тебе! Какой ты молодец, что нашла в себе мужество расказать свою историю, это может уберечь и предостеречь многих!

juliakovalchuk: Малышка, ты очень смелая, береги себя!

Ivannikolaev1: Лера! Поправляйся! Ты сильная! Справедливая! Честная! Вселенная это видит! Здоровья!

Многие из них отметили, что откровенное признание Кудрявцевой - очень смелый поступок.

На данный момент телеведущая находится в больнице. Впереди ее ждет реабилитационный период.