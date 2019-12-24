Минздрав подготовил законопроект о донорстве органов
Закон вступает в силу с 1 июня следующего года.
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Минздрав подготовил новый закон о донорстве, предусматривающий введение регистра доноров. Об этом говорится на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
«Настоящий федеральный закон вступает в силу 1 июня 2021 года», - сказано в тексте.
В проекте закона описывается организация системы донорства органов человека, а также порядок выражения несогласия на трансплантацию органов после наступления смерти.
Как говорится в сообщении, в сфере здравоохранения создается и ведется Федеральный регистр доноров органов, реципиентов и донорских органов с использованием единой государственной информационной системы.