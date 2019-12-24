Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что обратить внимание при покупке красной икры. Мелкие, однородные, рассыпчатые, цельные, без трещин икринок – показатель натурального продукта. Цвет может различаться в зависимости от породы рыб и степени зрелости. Яркий окрас и сильный селедочный аромат говорят об испорченности продукта.

Также эксперты дали советы, как распознать подделку. Во-первых, натуральный продукт должен иметь ядро, во-вторых, почти не иметь запаха, в-третьих, обладать естественным цветом, а не ярким.

Также можно провести эксперимент: если положить икру в горячую воду, то натуральный продукт немного побелеет и опустится на дно, искусственная – растворится и окрасит воду.

В Роспотребнадзоре посоветовали обращать внимание на упаковку, внимательно изучать этикетку. На ней должна содержаться информация о дате изготовления, номере завода и индексе рыбной промышленности.

Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре +2…+6 °С, желательно в стеклянной таре.