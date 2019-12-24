СМИ: офицеров СБУ пытали и убили на границе с Венгрией

Четыре офицера оперативной группы Службы безопасности Украины обнаружены убитыми в Закарпатье недалеко от границы с Венгрией. По информации издания «Страна.ua», сотрудники СБУ подверглись пыткам, после чего были застрелены.

Как рассказал журналистам источник в спецслужбах, три офицера киевского главка и один сотрудник местного управления занимались расследованием трафика контрабанды через «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией.

«Непосредственно вдоль границы Украины местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений. Через которые и осуществлялась контрабанда из Украины», - пишет издание.

Инцидент произошел по меньшей мере две недели назад, сообщает «Страна.ua», однако в СБУ официально никак не подтвердили факт гибели своих сотрудников.