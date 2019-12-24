В Роспотребнадзоре посоветовали не готовить новогодние салаты заранее

Эксперты Роспотребнадзора напомнили жителям России, что у традиционных новогодних блюд короткий срок хранения.

Закуски и горячие блюда «живут» от 6 до 18 часов, потом в них начинается процесс порчи. Еда с истекшим сроком годности может вызвать отравление, заявили в Роспотребнадзоре «Интерфаксу».

Все заготовки, сделанные заранее, необходимо хранить в холодильнике. После встречи праздника несъеденные скоропортящиеся блюда нужно убрать на холод. На столе без опасений можно оставить только ненарезанные фрукты.

Также в ведомстве напомнили, что продукты и алкоголь для праздничного стола необходимо покупать не с рук, а в постоянно действующих торговых точках. Очень важно обратить внимание на условия хранения и сроки, которые указаны на упаковке. Если они нарушены, покупать товар не нужно.