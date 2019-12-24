Джеки Чан чуть не утонул во время съемок

Актер Джеки Чан едва не погиб на съемках нового фильма «Авангард».

По словам 65-летней звезды китайского кунг-фу, во время съемки сцены с гидроциклом он застрял под камнем и не мог выбраться, из-за чего чуть не утонул. Джеки Чан вспомнил, как старался успокоиться и не паниковать.

Режиссер фильма Стэнли Тонг признался, что не сильно волновался, когда актер находился под водой, и «не смог сдержать слез», узнав, что тому удалось спастись.

«Когда я вечером вспомнил об этом инциденте, я внезапно почувствовал себя действительно напуганным и начал дрожать. Я думал о том, как я мог так легко умереть», - цитируют его слова издание China.org.cn.

Боевик «Авангард» рассказывает об отряде охранников, которые спасают заложников, похищенных международной организацией наемников. Картина стала девятой совместной работой Чана и Тонга, премьера состоится 25 января 2020 года.