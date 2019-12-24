Микрометеорит врезался в российский спутник

В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что на космическом аппарате «Метеор-М» №2-2 произошла нештатная ситуация, в ходе которой произошло столкновение с микрометеоритом.

«18 декабря 2019 года была зафиксирована нештатная ситуация, связанная с внешним воздействием (предположительно - микрометеорит) на его конструкцию», - говорится в заявлении госкорпорации.

В результате инцидента «Метеор-М» изменил параметры орбиты и перешел в энергосберегающий режим, так как его бортовые системы были отключены.

На данный момент связь со спутником восстановлена и начаты работы по гашению угловых скоростей и перевода аппарата в штатную ориентацию, получению телеметрической и целевой информации.