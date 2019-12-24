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Климатолог сравнил московскую погоду с «пушкинской»

Александра Арсентьева
10:40 24.12.2019
По словам эксперта, тогда была эпоха последних отголосков средневекового похолодания.
Климатолог сравнил московскую погоду с «пушкинской»
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Бесснежный декабрь из «Евгения Онегина» сравнивать с нынешним пока рано: тогда снег выпал только 17 января. Об этом рассказал кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата Павел Константинов.

«Мы же понимаем, что это 17 января на самом деле (по старому стилю - прим. ред.), это уже практически Крещение», - рассказал РИА Новости эксперт.

По словам Константинова, тогда была эпоха последних отголосков средневекового похолодания. Также он призвал наслаждаться бесснежной погодой и отметил, что снегопады в Москве еще впереди.

Нынешний декабрь пока уступает рекордно теплому декабрю 2006 года. Об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории теории климата Института физики атмосферы РАН, климатолог Александр Чернокульский. По его данным, московский декабрь в 2006 году был на 1,2 градуса теплее среднемесячной нормы, в этом году за 22 дня месяца увеличение составляет 1,1 градуса.

В Гидрометцентре ранее заявили, что снега в столице в предновогоднюю неделю не будет. Это заявление вызвало волну сравнений со строками Александра Пушкина из произведения «Евгений Онегин»: «Снег выпал только в январе на третье в ночь».

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