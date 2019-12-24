Внезапный «удар» пузырьками: как правильно пить шампанское в новогоднюю ночь
В преддверии нового года врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал о простых правилах употребления игристого вина, чтобы избежать неприятных последствий.
По мнению специалиста, шампанское очень коварный напиток, так как содержащийся в нем сахар оказывает негативное влияние на организм человека и маскирует количество выпитого алкоголя.
Не стоит забывать и про то, что напиток газированный, из-за чего возрастает шанс внезапного «удара» пузырьками в самый неподходящий момент, уточняет Бобровский.
«Шампанское можно пить, если вы понимаете свою норму и знаете, что от перебора с этим напитком можно получить отравление и плохое самочувствие», - сказал диетолог в интервью радио Sputnik.
Также он оценил один из популярных способов загадывать желание - сжигание бумажки над фужером с игристым.
Риск отравления в данном случае минимальный, так как температура горения слишком низкая.
«На мой взгляд, это очень странная и не самая хорошая традиция. Лучше просто загадайте желание под бой курантов», - сказал Бобровский.