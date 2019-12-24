Рейтинг антиподарков: что не стоит дарить на Новый год

По итогам исследования, участники которого ответили на вопрос: «Какой из подарков Вы не хотели бы получить на Новый год?», был составлен своеобразный антирейтинг.

Большинство опрошенных (57%) не желают получить в качестве подарка сувенир в виде символа года. Также не стоит дарить мягкие игрушки (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станок для бритья (48%), массажный коврик (45%), биткоин (42%), набор косметики (40%), полотенце (38%), передает РИА Новости.

Отдельно были названы нежелательные подарки среди гаджетов и бытовой техники. Почти половина участников опроса не мечтают об электрической бритве, 41% - игровой консоли, еще 38% - музыкальной колонке. Кроме того, респонденты не захотели, чтобы им дарили навигатор, видеокамеру, робот-пылесос, наушники и фотоаппарат.

Также исследователи выяснили, что 71% опрошенных дарят бесполезные подарки, 9% из них передаривают их кому-нибудь.