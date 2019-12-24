Сенат США назвал условия снятия «адских санкций» с России
Американские сенаторы определили условия введения и снятия с России санкций.
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Сенаторы США внесли поправки в законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». В документе, который сенатор Линдси Грэм ранее назвал «санкциями из ада», отмечается, что ограничительные меры должны применяться после доказательств вмешательства во внутренние дела США или агрессии в отношении Украины.
Поводом для введения санкций может быть отчет госсекретаря и главы нацразведки Соединенных Штатов, в котором должны указываться факты, подтверждающие те или иные действия Москвы.
При этом уточняется, что при отсутствии доказательств причастности РФ, ограничительные меры могут быть сняты.