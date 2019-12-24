Сенат США назвал условия снятия «адских санкций» с России

Сенаторы США внесли поправки в законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». В документе, который сенатор Линдси Грэм ранее назвал «санкциями из ада», отмечается, что ограничительные меры должны применяться после доказательств вмешательства во внутренние дела США или агрессии в отношении Украины.

Поводом для введения санкций может быть отчет госсекретаря и главы нацразведки Соединенных Штатов, в котором должны указываться факты, подтверждающие те или иные действия Москвы.

При этом уточняется, что при отсутствии доказательств причастности РФ, ограничительные меры могут быть сняты.