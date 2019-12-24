Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Что это вы здесь делаете?»: экс-депутат Рады рассказал, как проверял защищенность Крымского моста

Наталья Вальханская
00:46 24.12.2019
Колесниченко отметил, что мост имеет четыре системы защиты: подводную, надводную, воздушную и наземную.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: most.life

Крымчане не сомневались, что мост, соединяющий полуостров с материковой Россией будет построен. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, председатель Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире телеканала «Звезда».

По словам политика, вопрос реальности постройки такого сооружения, конечно, был одним из первых. Но после того, когда в Крым после энергоблокады прокинули первую нитку электрокабеля, жители полуострова поверили, что это возможно.

«Тогда все в Крыму сказали, что ну раз это смогли сделать в кратчайшие сроки, то все, что нам скажут, так и будет. Так и получилось», - отметил Колесниченко.

Он рассказал, что вторым возникшим вопросом, особенно после угроз со стороны Киева, стала безопасность Крымского моста. На Украине в прессе постоянно появлялись сообщения о том, на переправе может произойти взрыв или другая диверсия.

«С точки зрения обеспечения безопасности, мы ведь должны все узнать и все руками потрогать. И как-то раз я приехал с такими же как я «специалистами по безопасности», и попытались пройти под мостом, реально посмотреть, как все происходит. Знаете, далеко не удалось зайти, подошли ребята по гражданке: «А что это вы здесь делаете?». Правда все было культурно, аккуратно, повезло, нас вроде как узнали, но все равно документы проверили», - поделился экс-депутат Рады.

Колесниченко отметил, что мост имеет четыре системы защиты: подводную, надводную, воздушную и наземную, также его охраняют спецподразделения - и на воде, и на суше. Также на защите Крымского моста стоят ракеты и зенитно-ракетные комплексы С-400.

«Вот с точки зрения безопасности - что Крыма, что Крымского моста, крымчане, особенно те, кто рядом был, кто на это все смотрел, знаете, когда нам кто-то там грозит, даже не смешно, даже на это не хочется реагировать - это детский сад», - заключил политик.

Движение по автомобильной части Крымского моста, которую строили 27 месяцев, было запущено 15 мая 2018 года. Железнодорожную часть строили на 20 месяцев дольше, и в понедельник, 24 декабря, движение по ней открыл президент России Владимир Путин. А 25 декабря по мосту через Керченский пролив проедет первый пассажирский поезд.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.12.2019, 16:45
Россия подписала проект дорожной карты по отмене роуминга в Союзном государстве
Дата23.12.2019, 20:45
Мороз и солнце: экипажи Ту-95МС отработали полеты в -30 градусов
Дата22.12.2019, 14:06
СМИ сообщили о возможном переходе Миранчука в «Манчестер Юнайтед»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата23.12.2019, 17:32
Акционеры «Камова» и «Миля» одобрили объединение компаний
Дата18.12.2019, 14:57
Клочок земли ценою в жизнь: как советские войска удерживали Невский пятачок
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:59 В стране и мире
СМИ: армия Сирии освободила стратегически важный город от боевиков
01:40 В стране и мире
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
01:22 В стране и мире
СМИ: офицеров СБУ пытали и убили на границе с Венгрией
01:00 В стране и мире
Сенат США назвал условия снятия «адских санкций» с России
00:46 В стране и мире
Видео
«Что это вы здесь делаете?»: экс-депутат Рады рассказал, как проверял защищенность Крымского моста
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Видео
Нарратив лжи: уволенный за правду о Сирии журналист Newsweek раскрыл «кухню» западных СМИ
Видео
«Мистер Путин»: реакция западных СМИ на пресс-конференцию президента РФ
Видео
Путин назвал «придурками» тех, кто рассуждает о возможности сдачи Ленинграда во время Войны
Тракторист ковшом убил двух человек и спрятал их тела в колодец в Москве
Российский кабмин утвердил сроки службы по контракту для офицеров и прапорщиков
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.