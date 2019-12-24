«Что это вы здесь делаете?»: экс-депутат Рады рассказал, как проверял защищенность Крымского моста

Крымчане не сомневались, что мост, соединяющий полуостров с материковой Россией будет построен. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов, председатель Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире телеканала «Звезда».

По словам политика, вопрос реальности постройки такого сооружения, конечно, был одним из первых. Но после того, когда в Крым после энергоблокады прокинули первую нитку электрокабеля, жители полуострова поверили, что это возможно.

«Тогда все в Крыму сказали, что ну раз это смогли сделать в кратчайшие сроки, то все, что нам скажут, так и будет. Так и получилось», - отметил Колесниченко.

Он рассказал, что вторым возникшим вопросом, особенно после угроз со стороны Киева, стала безопасность Крымского моста. На Украине в прессе постоянно появлялись сообщения о том, на переправе может произойти взрыв или другая диверсия.

«С точки зрения обеспечения безопасности, мы ведь должны все узнать и все руками потрогать. И как-то раз я приехал с такими же как я «специалистами по безопасности», и попытались пройти под мостом, реально посмотреть, как все происходит. Знаете, далеко не удалось зайти, подошли ребята по гражданке: «А что это вы здесь делаете?». Правда все было культурно, аккуратно, повезло, нас вроде как узнали, но все равно документы проверили», - поделился экс-депутат Рады.

Колесниченко отметил, что мост имеет четыре системы защиты: подводную, надводную, воздушную и наземную, также его охраняют спецподразделения - и на воде, и на суше. Также на защите Крымского моста стоят ракеты и зенитно-ракетные комплексы С-400.

«Вот с точки зрения безопасности - что Крыма, что Крымского моста, крымчане, особенно те, кто рядом был, кто на это все смотрел, знаете, когда нам кто-то там грозит, даже не смешно, даже на это не хочется реагировать - это детский сад», - заключил политик.

Движение по автомобильной части Крымского моста, которую строили 27 месяцев, было запущено 15 мая 2018 года. Железнодорожную часть строили на 20 месяцев дольше, и в понедельник, 24 декабря, движение по ней открыл президент России Владимир Путин. А 25 декабря по мосту через Керченский пролив проедет первый пассажирский поезд.