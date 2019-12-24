В Федеральной таможенной службе прошли обыски

В Управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата Федеральной таможенной службы, а также во Внуковских и Домодедовских отделениях таможни прошли обыски.

Следственные действия направлены в отношении определенных сотрудников ведомства. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Как добавляет «Коммерсантъ», речь идет о четырех сотрудниках ведомства. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.