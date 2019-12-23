В первом поезде по Крымскому мосту проедут более 600 пассажиров

Первый пассажирский поезд №7/8 Санкт-Петербург - Севастополь проедет по Крымскому мосту 25 декабря. Из Северной столицы поезд отправится 23 декабря и через 43,5 часа прибудет на вокзал. Пассажирами поезда, который первым пройдет по Крымскому мосту, станут более 600 человек. Среди них Людмила и Юрий Песочниковы - проводник и начальник поезда, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Первым пассажирам в качестве сувенира подарят знаменитые металлические подстаканники.

В составе поезда «Таврия» из Петербурга - 17 вагонов, он может перевозить единовременно более 600 пассажиров. По ходу движения на полуостров он пройдет 2471 километр, минуя девять областей, три города федерального значения, край, республику. И пересечет 118 рек, в том числе Волхов, Волгу, Оку, Дон, Кубань.

На следующий день, 24 декабря, в Крым отправится поезд из Москвы. Через 33 часа он прибудет на ж/д вокзал в Симферополе.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. 23 декабря президент России Владимир Путин торжественно откроет движение по самому длинному мосту в России. Автомобильная часть переправы была открыта 15 мая 2018 года.