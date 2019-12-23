В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В последнюю неделю года в азиатской части России установится морозная погода, а в центральной части европейской территории будет довольно тепло. О прогнозе погоды «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, в южных районах Западной Сибири ожидается 11-16 градусов ниже нуля ночью и минус 7-12 днем. Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую область накроют метель и снег. В центре и на юге Красноярского края и в Иркутской области из-за сибирского антициклона температура воздуха опустится до 30 градусов ниже нуля ночью и минус 20 днем, рассказали в Гидрометцентре.

По словам эксперта, сильнейшие морозы ожидаются на Дальнем Востоке. Ночью на севере Амурской области столбики термометров опустятся до отметки в минус 48 градусов. В южных районах Якутии будет до минус 40. В Приморском крае - минус 8-13 градусов. На юге Урала эксперты прогнозируют похолодание –минус 21 ночью, минус 20 – днем.

В Москве последняя неделя декабря начнется с аномальных температурных показателей - плюс 8 градусов. Примерно такая же погода сохранится и во вторник. В среду – немного похолодает, будет от 0 до +5. До 29 декабря снег не прогнозируется.