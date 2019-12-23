Пассажирский автобус вылетел в кювет на Камчатке
В этот момент в салоне находился 21 пассажир.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
На Камчатке рейсовый пассажирский автобус на трассе Петропавловск-Камчатский - Мильково вылетел в кювет и перевернулся.
В салоне находился 21 пассажир, трое из которых получили травмы различной степени тяжести.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что у транспортного средства заклинило тормозную систему.
Не остались равнодушными к пассажирам проезжающие мимо автомобилисты, которые предлагали подвезти пострадавших.
Компания-перевозчик, которой принадлежит автобус, доставила на место ДТП горячий чай и средства обогрева. Сейчас в Камчатском крае около 20 градусов мороза.
На данный момент на месте работают сотрудники спасательной службы и инспекторы ГИБДД.