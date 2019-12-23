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Эксперты рассказали о влиянии бокала шампанского на здоровье

Ирина Егорова
08:40 23.12.2019
Врачи посоветовали ориентироваться на индивидуальные особенности своего организма.
Эксперты рассказали о влиянии бокала шампанского на здоровье
© Фото: Jeff Tzu-chao Lin, imageBROKER.com, Globallookpress

Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека.

«От однократно принятого одного бокала шампанского существенного вреда для организма не будет, но зачастую люди не могут ограничить прием алкоголя одним бокалом и позволяют себе выпить больше», - рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алексей Умрюхин.

Однако в целом врачи рекомендуют отказаться и от крепких спиртных напитков, и от слабоалкогольных. По их мнению, чем больше человек выпивает, тем больший вред он наносит организму.

«Сказать, какая доза алкоголя безвредна, мы не можем. Мы можем только рекомендовать не злоупотреблять и стараться уйти от крепких напитков», - отметила главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по Центральному Федеральному округу Екатерина Иванова.

По советам экспертов, каждому человеку необходимо знать и учитывать особенности своего организма в вопросе индивидуальной непереносимости алкоголя. И в зависимости от этого самостоятельно принимать решение, стоит ли употреблять, или нет.

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