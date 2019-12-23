Дочь Марка Захарова рассказала о последней постановке отца

Спектакль «Капкан», который планировал в декабре 2019 года ставить художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров, пришлось дорабатывать его дочери Александре Захаровой.

Директор театра Марк Варшавер после смерти режиссера предложил ей подготовить спектакль к выпуску вместе с Игорем Фокиным.

По ее словам, работа над этим спектаклем занимала у Захарова довольно много времени, и только в июне 2019 года он был собран в черновом варианте в репетиционном зале.

«Самым сложным было открыть и заглянуть в портфель отца, в котором лежала пьеса», - рассказала Захарова в интервью «Известиям».

Перед ней стояла непростая задача, ведь ранее она не брала на себя обязанности режиссера.

Премьера «Капкана» состоялась в театре «Ленком» 2 декабря.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер 28 сентября в возрасте 85 лет.