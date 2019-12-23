«В тихом омуте черти водятся» - концертный директор о скандале Бочкаревой с наркотиками

Концертный директор Сергей Лавров прокомментировал скандал Натальи Бочкаревой с наркотиками. Он отметил, что «в тихом омуте черти водятся», однако встал на защиту актрисы.

«Бочкарева в период нашего с ней сотрудничества никогда не была замечена с наркотиками и алкоголем. Она вообще не пила, максимум бокал красного вина», - заявил продюсер в эфире телеканала НТВ.

Скандал с исполнительницей роли Дарьи Букиной в сериале «Счастливы вместе» начался, когда в Сети появилось видео задержания сотрудниками ДПС женщины, внешне похожей на Бочкареву. При ней, по предположениям СМИ, оказался пакет с наркотическим веществом.

Сама актриса все обвинения в свой адрес отрицает и намерена найти злоумышленников, опубликовавших ролик, и привлечь их к ответственности.

Бочкарева также отказалась проходить медосвидетельствование и не являлась в суд на заседание по ее делу. Ей грозит до трех лет лишения свободы.