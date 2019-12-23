Как Сидней, Boeing и МКС связаны с Крымским мостом: любопытные факты

Крымский мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе. Его протяженность составляет 19 километров.

Строительство железнодорожной части моста заняло 47 месяцев. Она выдерживает предельные нагрузки – мост рассчитан на движение поездов массой 7 100 тонн, что приравнивается к весу металлоконструкций Эйфелевой башни. Для этого в строительстве были использованы 3 500 свай, одна из которых погружена на глубину 108 метров – это 36 этажей. Рельсов – 5 000 тонн, шпал – 76 000 штук, 307 опор.

Что касается железнодорожной арки, то весит она в 14 раз тяжелее МКС, а ее длина от опоры до опоры составляет 227 метров, как два футбольных поля. Огни дороги – это 3 700 диодных светильников, которые видно с МКС.

© Инфоцентр "Крымский мост"

Автодорожная часть моста - это 3 000 свай, 288 опор, 2 слоя асфальта, 75 км барьерного ограждения, 60 дорожных знаков, 117 км линий разметки, 1 000 мачт освещения. Все это было построено за 27 месяцев. Полотно дороги «связано» из 13 000 км арматуры – это расстояние от Москвы до Сиднея, если лететь на самолете.

На автодорожной арке затянуто 110 тонн высокопрочных болтов – это взлетный вес двух Боингов 737-100.

Движение автомобилей было запущено 15 мая 2018 года, и уже поставлен суточный рекорд трафика – это 36 000 автомобилей.

© Инфоцентр "Крымский мост"

Первый пассажирский поезд пересечет Керченский пролив по путям Крымского моста 25 декабря.

«По проекту, мост может работать в ритме, близком по интервалу движения к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты - для грузовых составов», - отметили в инфоцентре «Крымский мост».

Неофициальным талисманом моста во время его строительства стал рыжий кот по кличке Мостик. В 2015 году строители подобрали его к себе на КПП стройки. 29 ноября он отметил свой четвертый день рождения.