Почти 29 млрд рублей сэкономили водители после запуска Крымского моста

Спустя 19 месяцев после запуска движения по автомобильной части Крымского моста автомобилисты и перевозчики смогли сэкономить 28,8 млрд рублей на паромной переправе через Керченский пролив.

Отмечается, что всего за этот период проехало 8,5 миллиона транспортных средств, среди которых 900 тысяч грузовиков и 110 тысяч автобусов.

«Это в 1,7 раза больше, чем перевезла Керченская паромная переправа, начиная с 2015 года - 5,1 млн транспортных средств. С бесплатным мостом автовладельцы и перевозчики не потратили на паром 28,8 млрд рублей», - уточняется в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Автомобильная часть переправы была открыта в мае 2018 года, для грузового транспорта ее запустили в октября того же года. До этого Крымский полуостров и материковую часть России связывала только Керченская паромная переправа.

Запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту состоится 23 декабря.