В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

На территории Москвы и Подмосковья объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр . В Москве, предупреждение будет в силе до 23.00 23 декабря, а в области до 21.00. Сейчас в столице четыре градуса выше нуля, а в течение дня, по прогнозам синоптиков, температура повысится до шести градусов тепла.

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