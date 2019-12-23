В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Предупреждение будет действовать весь день до позднего вечера.
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На территории Москвы и Подмосковья объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В Москве, предупреждение будет в силе до 23.00 23 декабря, а в области до 21.00.
Сейчас в столице четыре градуса выше нуля, а в течение дня, по прогнозам синоптиков, температура повысится до шести градусов тепла.