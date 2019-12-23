Первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 25 декабря

Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему поездов. Первый пассажирский состав в Крым прибудет в Севастополь из Санкт-Петербурга и пересечет Керченский пролив по Крымскому мосту 25 декабря.

«Поезд пересечет Керченский пролив по мосту 25 декабря примерно в 2.10 - 2.40 мск», - сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Пассажиры смогут насладиться красотой ночного моста - он будет освещен огнями, а арки окрасятся в цвета российского флага.

Из северной столицы поезд №7 «Таврия» отправится с Московского вокзала 23 декабря в 14.00. Он даст старт регулярным пассажирским перевозкам между материком и полуостровом.

Главный «инспектор», кот Мостик осмотрел «объект», прошелся по рельсам и дал согласие на старт.

Торжественно откроет железнодорожную часть Крымского моста президент России Владимир Путин 23 декабря.

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России, его длинна - 19 километров. Автомобильную часть переправы открыли 15 мая 2018, на семь месяцев раньше запланированного срока.