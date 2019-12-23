Миллион артефактов нашли при строительстве Крымского моста

Около одного миллиона археологических находок были обнаружены специалистами во время подготовки территории к строительству моста через Керченский пролив и подходов к нему.

В числе редчайших артефактов оказались скелет древнего кита, примерный возраст которого - 10 млн лет, голова скульптуры древнегреческого божества (приблизительно V век до н.э.) и античная усадьба, которая могла принадлежать представителю династии царей Боспора.

«Ее обнаружили при подготовке территории к строительству ж/д подходов к мосту со стороны Керчи, из-за чего участок трассы перенесли, чтобы сохранить памятник истории для будущих поколений», - отмечается в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Отечается, что около 100 тысяч артефактов представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям на двух берегах - в Тамани и Керчи.

В понедельник, 23 декабря, состоится запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту, участие в котором примет Владимир Путин.

Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России, его длина - 19 километров. Автомобильную часть переправы открыли 15 мая 2018 года.