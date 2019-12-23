СМИ узнали о попытке властей ФРГ предотвратить санкции против «Северного потока - 2»

Правительство Германии считает санкции против «Северного потока - 2» нецелесообразными, так как Россия и Украина пришла к соглашению по транзиту газа с 1 января. Это следует из сообщения МИД ФРГ, направленного в администрацию Трампа несколько часов до подписания военного бюджета США, который предусматривает введение ограничений в отношении российских газопроводов.

Однако, по мнению источника издания, знакомого с ситуацией, санкции поставили Украину в более выгодное положение. Так, «Газпром» выплатит 2,9 миллиарда долларов украинское стороне по решению Стокгольмского арбитража.

«Без санкций они («Газпром» - прим.ред.) никогда не согласились бы на реализацию вердикта», - говорится в публикации.

Напомним, Минфин США заявил о вступлении в силу санкций против газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток». После чего Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить работу.