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Крымский мост: от чертежей до запуска движения по железной дороге

Виктория Косогляденко
06:03 23.12.2019
Последняя смена строителей покинула площадки Крымского моста - грандиозная «стройка века» подошла к завершению. Всего несколько часов остается до начала железнодорожного движения над Керченским проливом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Крымский мост, ВКонтакте

Крымский мост - по-настоящему грандиозный проект. При воплощении в жизнь этой мечты поколений российские инженеры и строители использовали необычные идеи и новаторские решения. Начиная от сверхпрочных болтов и заканчивая уникальной плавучей системой для транспортировки арок к фарватеру.

Представить Крым без моста сегодня уже невозможно: главное сооружение полуострова, уникальная дорожная артерия, которая оживила и полностью изменила регион. А ведь совсем недавно его просто не существовало.

Первая вбитая свая, первая смена вахтовиков, первая установленная опора и первый пролет - стройка века с самого начала. Все это по этапам - в объективе телекамеры телеканала «Звезда».

Когда в проливе не было еще ничего, наша съемочная группа уже показывала, с чего начинается мост, и где его придумали. Грандиозный проект тогда был только на бумаге - в виде чертежей и в формате компьютерной графики.

«Кроме песка и моря, здесь ничего не было. Мы начинали с самых низов: подготавливали всю инфраструктуру, необходимую для возведения уже основного моста», - рассказал производитель работ мостоотряда №10 Павел Луговой.

На Керченском Судоремонтном заводе во всю шло производство деталей для моста. Верфь, на которой строят военные корабли, получила не менее важный заказ, чем постройка фрегата - сделать металлокаркас опор для железной дороги.

«Мы строили железнодорожную часть Крымского моста с первой по 35 опору, поэтому я отвечал за приемку именно этих металлоконструкций», - поделился инженер 3 категории мостоотряда №22 Евгений Иванов.

А уникальную плавсистему для транспортировки арок к фарватеру соорудили на Севастопольском морском заводе. Огромный грузовой плот - такие раньше нигде и никогда не применялись. Да и сама операция по установке арок на море проводилась впервые за всю историю возведения мостов.

Новаторские решения, инженерные ноу-хау и строительные хитрости. В этом проекте - все, чем могли удивить конструкторы. Даже простейшие на первый взгляд детали - болты - необычные.

«На память взяли болткомплект Крымского моста, это, как говорится, очень дорого. Мы собрали 15,6 тысячи тонн металлопролетных строений, из них было 12 тонн болтокомплектов», - отметил заместитель директора по производству мостооряда № 81 Константин Быханов.

Надвижка, стыковка, укладка, асфальтирование. И это лишь краткий набор простых терминов, в объяснениях не нуждающихся. Но были и совсем специфические, чтобы их понять, журналистам порой приходилось устраивать настоящие допросы строителям и инженерам.

Впрочем, чтобы ни говорили специалисты, задействованные в стройке, некоторые СМИ - в основном украинские - все равно выдавали свою никем не подтвержденную информацию. Сначала твердили, что никакого строительства в проливе не ведется, мол, условия не подходящие: волны, ветер, дно слишком илистое. Но наши инженеры учли и эти факторы. И еще целый набор: сложную геологию, возможные ледоходы и даже высокую сейсмику региона.

Когда отрицать существование моста стало бесполезно – на Украине пошли новые заголовки. Мол «мост долго не простоит», он якобы «шатается» и вообще «ненадежный». Вот только проектировщики моста настолько в нем уверены, что дают 100 лет гарантии.  

Сегодня в украинских новостях тема моста под запретом, уж больно позитивная. Кстати, статей и репортажей в украинских СМИ было много, но при этом ни один украинский журналист ни разу не был на стройке. А вот кто в этом деле рекордсмен – так это наша съемочная группа.

«Когда у тебя - собственная каска. Когда строителей знаешь по именам. А опоры моста различаешь уже не просто по назначению - фарватерные или сухопутные - но и точно помнишь, что их всего 595. Когда в сумме количество проведенных здесь в Керченском проливе суток за все годы стройки равняется нескольким месяцам. Вот тогда масштабы работ кажутся по-настоящему запредельными», - передает из Крыма корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.

У Крымского моста был предшественник. Мост, возведенный ещё в Великую Отечественную войну. Его без всякого проекта строили советские солдаты под бомбежками и авианалетами в суровую зиму 1944 года. В проливе тогда постоянно бушевали шторма и ураганы, а весной был сильный ледоход, который и повредил сооружение. В итоге мост решено было разобрать, а взамен - построить паромную переправу.

Проехаться по тому военному мосту Альфред Дулицкий успел будучи еще мальчишкой. Вместе с матерью, в вагоне поезда, возвращаясь из оккупации. Сегодня он собирается на другой поезд - в комфортном вагоне по новой железной дороге.

Первый пассажирский поезд в Крым №7 сообщением Санкт-Петербург - Севастополь пересечет Керченский пролив по Крымскому мосту в промежутке с двух до трех ночи 25 декабря.

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