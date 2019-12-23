Пряники и мед из Тульской области привезли в Сирию

Жители Тульской области собрали для сирийских детей к Новому году около четырех тонн пряников и меда. Сладости в страну доставили по инициативе губернатора Алексея Дюмина на самолете ВКС России.

«Тут четыре тонны гуманитарного груза - это традиционные сладости нашего региона: тульский пряник, мед. Мы рассчитываем, что эта акция, которая приурочена к Новому году, поднимет детям настроение, создаст ощущение праздника», - заявил глава правительства региона Валерий Шерин.

Всего в Сирию привезли 286 коробок тульских пряников и 60 упаковок с медом.

Первую партию подарков раздали в деревне Баамрайль в провинции Тартус. А мед приоритетно отправят в лечебные учреждения, учреждения здравоохранения и детские дома.