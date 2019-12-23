Калорийная бомба: врач развеяла миф о пользе манной каши

Гастроэнтеролог развеяла миф о пользе манной каши. По словам Анжелики Шакировой, в блюде практически нет полезных веществ. А из-за высокого содержания фитиновый кислоты, у человека могут возникнуть проблемы с усваиванием кальция.

Кроме того, зачастую манку варят на молоке и с добавлением сахара, что превращает продукт в «калорийную бомбу».

В качестве примера специалист привела детей, которых родители часто кормят манной кашей. В эфире телеканала НТВ она пояснила, что такие малыши часто имеют толстый животик и тонкие ножки, что свидетельствует о недостатке кальция и развивающемся рахите.16