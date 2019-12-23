Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Головная боль без причины, а также постоянная заложенность носа могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи. Об этом рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева.

По ее словам, также стоит обратиться к врачу, если вы заметили у себя уплотнения или шишки, а также при обнаружении новых пигментных пятен или росте новых.

Симптомами возможного развития рака могут быть и внезапные приступы боли, появление «непонятных» выделений во рту, дискомфорте при глотании и беспричинное ослабление десен, из-за которого начинают шататься зубы.

Яковлева в эфире радиостанции «Говорит Москва» напомнила, что при ранней диагностике онкологическое заболевание удается вылечить у 84 процентов больных.