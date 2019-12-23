70 машин и полсотни пострадавших: кадры с места жуткого ДТП в США

Крупная авария с участием около семи десятков машин произошла в штате Вирджиния США. В результате ДТП более 50 человек получили ранения.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за сильного тумана и обледенелой дороги. Водители не могли заблаговременно затормозить, из-за чего машины, как по цепной реакции, врезались друг в друга.

Как пишет NBC, высокое количество пострадавших связано с тем, люди выходили из своих автомобилей, когда замечали столкновение. В это время на них могло наехать приближающееся транспортное средство.

Информации о жертвах не приводится.