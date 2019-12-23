В Венесуэле сообщили о нападении на воинскую часть: погиб военный

Воинская часть в Венесуэле подверглась атаке. Как рассказал министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, преступники пытались похитить оружие, однако были задержаны. В результате инцидента погиб один военнослужащий.

По данным министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, нападавшие действовали с подачи властей Колумбии и Бразилии.

Теперь власти Венесуэлы ожидают реакции международных организаций, критикующих руководство страны, на информацию о нападении представителей оппозиции на воинскую часть на юге республики.

«Часть венесуэльской оппозиции остается на пути насилия. Посмотрим, дадут ли объективную оценку этой ситуации международные инстанции, "так обеспокоенные" обстановкой в Венесуэле», - написал министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Как отметил глава МИД, наемники тренируются на базе в Перу, из чего можно сделать вывод, что власти этой страны также замешаны в инциденте.

«Из Перу они въезжают в Венесуэлу через Колумбию и также получают поддержку в Бразилии», - объяснил он.

Арреаса считает, что при поддержке стран, входящих в Группу Лимы, оппозиция нацелена вызвать насилие и политическую дестабилизацию в Венесуэле.

Министр также выразил солидарность с семьей погибшего военнослужащего.