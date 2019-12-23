Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста: видео
Мостик стал одним из первых, кто осмотрел железнодорожную артерию, которая связывает Крым и материковую часть России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов. Участок уже проинспектировал кот Мостик.
«Звезда» публикует кадры с места. На них видно, как Мостик первым пробежал по новым рельсам и внимательно осмотрел железнодорожную артерию, связывающую Крым с материковой частью России.
Кот Мостик - талисман строительства Крымского моста. В прошлом году пушистый «контролер» первым проинспектировал свежий асфальт перед запуском машин.
Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто 23 декабря. Туда с рабочей поездкой прибудет Владимир Путин и примет участие в торжественных мероприятиях.