Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста: видео

Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов. Участок уже проинспектировал кот Мостик.

«Звезда» публикует кадры с места. На них видно, как Мостик первым пробежал по новым рельсам и внимательно осмотрел железнодорожную артерию, связывающую Крым с материковой частью России.

Кот Мостик - талисман строительства Крымского моста. В прошлом году пушистый «контролер» первым проинспектировал свежий асфальт перед запуском машин.

Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто 23 декабря. Туда с рабочей поездкой прибудет Владимир Путин и примет участие в торжественных мероприятиях.