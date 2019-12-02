Число погибших в ДТП с автобусом в Тунисе возросло до 26

Число жертв ДТП с участием автобуса в Тунисе увеличилось до 26 человек, еще 17 получили травмы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

В салоне находились в основном школьники и студенты – всего 43 человека.

Автобус ехал из столицы Айн Дарахим в один из природных заповедников на северо-западе Туниса. По неустановленной причине, машина с туристами перевернулась на трассе и съехала в кювет.

В посольстве РФ сообщили, что россиян среди жертв и пострадавших нет.

Причины аварии выясняются. Известно, что автобус принадлежал частной туристической компании.